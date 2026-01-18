Заместитель главы Можайского округа проверила готовность купелей к Крещению

В Можайском округе завершается подготовка пяти официальных купелей к крещенским купаниям в ночь на 19 января. Межведомственная комиссия под руководством заместителя главы Марии Азаренковой проверила все площадки на соответствие требованиям безопасности и комфорта.

В ходе выезда были осмотрены купель на территории Ново-Никольского собора, «Святой колодец преподобного Ферапонта» в деревне Исавицы, проруби в Успенском Колоцком монастыре и на прудах в Сивково и Павлищево. На каждой локации будут организованы теплые раздевалки, пункты с горячим чаем и парковки.

«Главный акцент — на безопасности: на каждой локации будут работать спасатели, полиция и медики», — подчеркнула Мария Азаренкова.

Напоминаем, что купания у Ново-Никольского собора начнутся в полночь 19 января, а на остальных четырех площадках — с 22:00 18 января. В связи с праздником на некоторых участках дорог будут введены временные ограничения движения. Администрация призывает жителей соблюдать правила безопасности и посещать только официально оборудованные места.