Заместитель главы Лобни посетил город-побратим Воложин в Белоруссии

Заместитель главы городского округа Лобня Кирилл Колчин осуществил рабочий визит в город-побратим Воложин Республики Беларусь по поручению руководителя муниципалитета Анны Кротовой. Поездка была приурочена к празднованию Дня города и Дня Независимости Республики Беларусь, отмечавшихся в Воложинском районе 3 июля.

В ходе визита делегация из Лобни приняла участие в торжественных мероприятиях, включавших шествия, концертные программы, спортивные состязания и интерактивные площадки для семейного отдыха. Для гостей была организована обзорная экскурсия по городу с ознакомлением с его историческим наследием и современным социально-экономическим развитием.

В рамках деловой части визита состоялись переговоры, в ходе которых стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в области культуры, образования и экономического сотрудничества. Достигнута договоренность о развитии партнерских отношений и реализации совместных проектов.

Заместитель главы Лобни Кирилл Колчин передал приглашение воложинской делегации посетить городской округ с ответным визитом. Глава Лобни Анна Кротова в своих социальных сетях отметила: «Уверена, что наша дружба будет только крепнуть!», подтвердив намерение сторон развивать побратимские связи.

Город Воложин, расположенный в Минской области в 75 км от столицы Беларуси, известен с конца XIV века и является административным центром Воложинского района с населением около 10,5 тысяч человек. В историческом центре сохранились объекты культурного наследия: дворцово-парковый ансамбль Тышкевичей в стиле классицизма (1803–1806 гг.) и костел Святого Иосифа.