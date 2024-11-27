Замглавы Серпухова поздравила мам новорожденных жителей округа

В Городском округе Серпухов поздравили мам, которые недавно родили детей. Татьяна Орлова, заместитель главы округа, отметила важность этого события.

Серпуховское отделение союза женщин России вместе с Окружным управлением социальной защиты организовали поздравления для молодых мам. Они вручили подарки и пожелали здоровья, сил и счастья семьям.

«Мама — это начало всех начал. Пусть малыши растут добрыми, здоровыми и радуют родителей. А в будущем они обязательно прославят наш Серпухов. Рождение ребенка — это всегда праздник, полный радости, любви и новых надежд», — сказала Татьяна Орлова.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона, который прошел в сентябре.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».