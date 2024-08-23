Сегодня 14:58 Детский сад № 3 в Лосино-Петровском капитально отремонтируют в 2025 году Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Родительское собрание провели в детском саду № 3 «Ивушка» в Лосино-Петровском. Участникам рассказали о предстоящем капремонте учреждения, который запланирован на 2024–2025 годы.
Встреча с родителями воспитанников «Ивушки» прошла в рамках «Часа образования». Представители образования рассказали о распределении воспитанников по корпусам и группам на время ремонта. Работы проведут в 2024-2025 учебном году по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
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