Детский сад № 3 в Лосино-Петровском капитально отремонтируют в 2025 году

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский

Родительское собрание провели в детском саду № 3 «Ивушка» в Лосино-Петровском. Участникам рассказали о предстоящем капремонте учреждения, который запланирован на 2024–2025 годы.

Встреча с родителями воспитанников «Ивушки» прошла в рамках «Часа образования». Представители образования рассказали о распределении воспитанников по корпусам и группам на время ремонта. Работы проведут в 2024-2025 учебном году по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

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