Тропу к Суворовским прудам обустроят в поселке Свердловском в Лосино-Петровском

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец осмотрела территорию рабочего поселка Свердловского. Жители озвучили волнующие вопросы, в том числе попросили обустроить тропу к Суворовским прудам.
Заместитель главы администрации не в первый раз приезжает в поселок Свердловский. Жители улицы Южной рассказали на прошлой встрече о несанкционированной свалке строительных материалов на общественной территории. В этот раз они поделились, что хотели бы обустроить «народную тропу» к Суворовским прудам и установить шлагбаум, чтобы автомобилисты перестали объезжать Монинское шоссе. Кроме того, жители рекомендовали провести опиловку на шоссе и расширить съезд на него.
Все вопросы заместитель главы передала профильным структурным подразделениям.