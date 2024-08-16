Тропу к Суворовским прудам обустроят в поселке Свердловском в Лосино-Петровском

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец осмотрела территорию рабочего поселка Свердловского. Жители озвучили волнующие вопросы, в том числе попросили обустроить тропу к Суворовским прудам.

Заместитель главы администрации не в первый раз приезжает в поселок Свердловский. Жители улицы Южной рассказали на прошлой встрече о несанкционированной свалке строительных материалов на общественной территории. В этот раз они поделились, что хотели бы обустроить «народную тропу» к Суворовским прудам и установить шлагбаум, чтобы автомобилисты перестали объезжать Монинское шоссе. Кроме того, жители рекомендовали провести опиловку на шоссе и расширить съезд на него.

Все вопросы заместитель главы передала профильным структурным подразделениям.

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