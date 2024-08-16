Щелковская больница заказала медицинские изделия для дочери участника СВО

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец посетила семью участника специальной военной операции. Супруга Ирина обратилась к властям с просьбой помочь дочери. Щелковская больница заказала ей медицинские изделия и расходники.

Ирина попросила установить в комнату дочери Кристины кондиционер, систему фильтрации воды и новый светильник. Власти выполнили просьбу семьи участника СВО. Более того, предприниматель смонтировал натяжной потолок.

Во время встречи Валентина Тропанец уточнила про медицинскую помощь дочери. Супруга рассказала, что необходимы медицинские изделия и расходники. Щелковская больница заказала все материалы. Заместитель главы порадовалась достижениям Кристины. Как говорят врачи, девочка делает успехи благодаря заботе мамы и реабилитации.

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