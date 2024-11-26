Центр детского творчества в Чехове капитально отремонтируют в 2025 году

Вице-глава округа Денис Разуваев оценил работу единственного муниципального учреждения дополнительного образования для детей и подростков в Чехове. Центр объединяет две с половиной тысячи юных жителей, предлагая им более сорока кружков и секций.

Центр творчества стал важным местом для развития и досуга детей от четырех до восемнадцати лет. Здесь представлены технические, художественные, спортивные и гуманитарные направления. Театральные коллективы «Инсайт» и «Бенефис», вокальная студия «Созвучие» и ансамбль танца «Грация» известны далеко за пределами округа, становясь лауреатами престижных конкурсов. В Центре также активно развиваются боевые искусства — спортсмены регулярно привозят награды с региональных и международных соревнований.

Особенной популярностью у детей пользуются изостудии. Каждый день сюда приходят сотни ребят, чтобы раскрыть свои творческие способности.

По словам Дениса Разуваева, учреждение вошло в программу капитального ремонта образовательных организаций на две тысячи двадцать пятый год. После обновления Центр станет еще более комфортным и вдохновляющим для детей и педагогов.

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