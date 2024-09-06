Контейнерную площадку в деревне Васькино на Угловой улице перенесут

В городском округе Чехов состоялась встреча, посвященная вопросам содержания и вывоза мусора, организованная по поручению главы округа Михаила Собакина. Заместитель главы Ирина Бадалян провела рабочую встречу с жителями деревни Васькино, уделив особое внимание проблемам, связанным с работой регионального оператора по обращению с отходами.

На встрече также присутствовали председатель Совета депутатов Галина Козина, представители МБУ «Экология и природопользование Чехова», управления территориальной и внутренней политики, а также сотрудники «МСК-НТ». Основной темой обсуждения стала контейнерная площадка на улице Угловая.

Жители выразили свои пожелания по поводу переноса существующей контейнерной площадки и предложили рассмотреть новые участки для ее размещения. Встреча прошла в конструктивном ключе, что позволило выработать совместные решения. Участники обсудили различные варианты и пришли к решению о переносе контейнерной площадки.

Предложения и замечания жителей будут тщательно проработаны в ближайшее время, чтобы обеспечить наиболее удобное и эффективное решение проблемы. Власти округа выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с жителями для улучшения экологической обстановки в деревне Васькино.

Для получения консультации по вопросам можно обратиться в территориальные отделы управления территориальной и внутренней политики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».