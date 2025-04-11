Заместитель главы Чехова встретилась с педагогами муниципалитета

Надежда Чернятина совместно с главным врачом Чеховской больницы провела встречу с учителями и работниками образовательных учреждений. Мероприятие прошло в гимназии № 2 муниципального округа.

Заместитель главы Надежда Игоревна пообщались с представителями школ. Также в рамках встречи главный врач больницы Андрей Попов рассказал о деятельности больницы, а педагоги, в свою очередь, смогли задать интересующие их вопросы, касающиеся сферы здравоохранения. Основные обращения были по приему детского населения. Помимо этого, в ходе обсуждения затронули тему работы медсестер в учебных заведениях.

На встрече также присутствовала директор гимназии — депутат Совета депутатов Марина Тарасова.

Напомним, что подобные встречи представители администрации проводят еженедельно как с жителями, так и с трудовыми коллективами.