Заместитель главы Чехова посетил испытательный центр

Заместитель главы муниципалитета Тимур Ариани посетил многофункциональный испытательный центр «Серконс, чтобы обсудить перспективы расширения производственных мощностей предприятия. На текущий момент численность штатного персонала организации составляет около 250 человек.

«Серконс», расположенный в Чехове, является крупнейшим испытательным центром Таможенного союза, не имеющим аналогов на территории СНГ. Здесь работают 12 лабораторий различной направленности, где проверяют качество различной продукции: от потребительских товаров до техники, объектов машиностроения, аттракционов. Особое внимание уделяется привлечению молодых специалистов.

Отдельно поговорили и о социальной ответственности бизнеса. Сотрудники организации реализуют социально значимые проекты на территории Чехова. Они участвуют в муниципальных программах и мероприятиях по благоустройству прилегающих территорий.

«Когда бизнес развивается вместе с территорией, от этого выигрывают все: предприятие, его сотрудники и жители округа», — отметил Тимур Ариани.