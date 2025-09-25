Заместитель главы Балашихи проверил полигон «Кучино» после схода грунта
Заместитель главы городского округа Балашиха Алексей Ковалев совместно с представителями Министерства экологии Московской области, руководством полигона и членами Общественной палаты выехал на территорию полигона «Кучино» для осмотра и разъяснения ситуации, которая вызвала обеспокоенность местных жителей. Причиной выезда стали обращения граждан, встревоженных сообщениями о сходе грунта на объекте.
В июле прошли обильные дожди, и с верхней части полигона произошло сползание плодородного слоя толщиной 30-40 сантиметров.
«При этом тело полигона, его защитный каркас толщиной более 2,5 метров, не пострадало. Все подстилающие слои и гидроизоляционная мембрана находятся в удовлетворительном состоянии», — пояснил Алексей Ковалев.
В настоящее время на полигоне работает комиссия, которая проводит детальное обследование территории. По ее заключениям будут организованы восстановительные работы нарушенного слоя грунта.
«Опасений за экологическую безопасность нет: ни выхода газа, ни посторонних запахов не зафиксировано. Специалисты в ближайшее время проведут необходимые ремонтные мероприятия», — сообщил заместитель руководителя Дирекции экологических проектов Московской области Роман Мацура.
С 2017 года на полигоне «Кучино» проведена масштабная рекультивация: объект был полностью закрыт, укреплен и приведен в безопасное состояние. Сегодня территория бывшего ТБО «Кучино» находится под постоянным контролем специалистов, что обеспечивает безопасность окружающей среды и жителей Балашихи.