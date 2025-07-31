Заместитель главы Балашихи провел выездной прием жителей в Железнодорожном

Заместитель главы Балашихи Михаил Объедков провел встречу с жителями микрорайона Железнодорожный в школе № 10. В мероприятии также приняли участие председатель Совета депутатов Геннадий Попов, депутат Рустам Фахрисламов и представители коммунальных служб.

Основное внимание на встрече было уделено обсуждению актуальных вопросов, касающихся качества воды, содержания территории, безопасности дорожного движения и экологии в микрорайоне.

«Ранее жители поднимали проблему благоустройства Саввинского бульвара. На сегодняшний момент выполнено асфальтовое покрытие на бетонных дорожках. На очереди — озеленение территории и освещение», — прокомментировал Михаил Объедков.

Геннадий Попов рассказал о финансировании проектов по модернизации городской инфраструктуры, отметив, что реализация таких инициатив занимает несколько лет. Жителям напомнили о возможности участвовать в выборе объектов для благоустройства.

Регулярные выездные приемы администрации позволяют жителям напрямую общаться с представителями власти, обсуждать проблемы и получать информацию о путях их решения.