Заместитель главы Балашихи провел встречу с жителями города

Заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский провел встречу с жителями микрорайона Балашиха-2. Встреча с участием начальника управления ЖКХ администрации города Юлии Смирновой состоялась в школе № 2 имени Героя России А. В. Крестьянинова.

В числе основных вопросов встречи были прекращение деятельности управляющей компании «Квартал» и дальнейшее техническое обслуживание дома № 1 по улице Свердлова. Это девятиэтажный дом 1987 года постройки, в нем шесть подъездов и около 200 квартир. Фактически с сентября 2024 года УК «Квартал» дом не обслуживает, в январе 2025 года эту компанию лишили лицензии. Жители сами убирали подъезды, подметали тротуары, чистили мусоропровод.

Большой проблемой в последнее время стали неработающие лифты. Осенью 2024 года администрация Балашихи предложила жителям многоквартирных домов, ранее обслуживаемых УК «Квартал», самостоятельно выбрать новую управляющую организацию. В переходный период помощь в решении коммунальных вопросов аварийного характера, связанным с протечками, проблемами с отоплением, канализацией, дома № 1 по улице Свердлова и других бывших домов УК «Квартал» оказывает муниципальное предприятие «Балашихинские коммунальные сети».

Что касается лифтов, то они обслуживаются специализированной организацией на основании заключенного договора с управляющей компанией, которая занимается домом. В настоящее время УК «Квартал» не может оказывать такие услуги, так как исключена из реестра лицензий, другая управляющая организация такого договора пока не имеет в силу объективных причин. Поскольку лифт является опасным техническим средством, он должен обслуживаться в соответствии с предъявляемыми требованиями.