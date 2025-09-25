Заместитель главы Балашихи провел обход микрорайона Первомайский

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин совместно с сотрудниками управляющих компаний провел инспекционный обход территории микрорайона Первомайский. В мероприятии также приняли участие активные жители района, которые смогли напрямую задать вопросы и обсудить проблемы благоустройства.

В ходе обхода Максим Сидоркин проверил качество уборки дворовых территорий и состояние общественных пространств. Особое внимание было уделено проблеме засорения и несанкционированного складирования строительных материалов на улицах Первомайская и Полевая.

«Подрядчиком Фонда капитального ремонта был сгружен песок на пешеходную дорожку рядом с домом № 3 по улице Первомайская, при этом не установлено ограждение места складирования материалов», — отметил Сидоркин.

Также по результатам обхода было принято решение направить предписание собственнику административного здания по адресу: улица Полевая, дом № 3. В документе содержится требование устранить нарушения — убрать граффити с фасада здания и привести в порядок прилегающую территорию.

Жители микрорайона активно участвовали в обсуждении и задали ряд вопросов, касающихся дальнейшего благоустройства и улучшения качества обслуживания территории. Все обращения и предложения были зафиксированы и переданы в профильные ведомства для детальной проработки и принятия соответствующих мер.