Заместитель главы Балашихи обсудил с местными жителями уборку снега

Встреча в формате выездной администрации прошла 26 февраля в жилом комплексе «Балашиха-парк» в 22-м микрорайоне. Участие в ней приняли представители профильных подразделений администрации.

Кроме расчистки дворовых территорий и проезжих частей от последствий снегопада обсудили организацию дорожного движения у Земской гимназии.

Как рассказал заместитель главы округа Дмитрий Варнавский, есть необходимость ввести одностороннее движение и установить дополнительные знаки, чтобы урегулировать трафик в часы пик, когда родители привозят и забирают детей из школы. Вопрос направлен на рассмотрение в профильные структуры.

Также жители подняли вопросы благоустройства дворов, расширения проезда, организации дополнительных парковок и установки детских площадок. Все обращения зафиксировали и взяли на контроль.

Выездные администрации проходят в Балашихе регулярно и позволяют оперативно реагировать на запросы жителей. Чаще всего граждан волнуют темы дорог, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, благоустройства, спорта и культуры.