Замеры толщины льда на водоемах провели спасатели в Чехове

Специалисты «ЧеховСпаса» провели замеры толщины льда на реке Теребенке в районе улицы Дружбы. На реке Лопасне на улице Колхозной лед уже отсутствует.

Толщина льда на Теребенке составила 12 сантиметров. Единая дежурно-диспетчерская служба Чехова предупредила жителей об опасности выхода на тонкий лед.

В ГУ МЧС России по Московской области напоминают, что лед может быть ненадежным в местах с быстрым течением, вблизи ключей и стоков, а также в зонах произрастания водной растительности, рядом с деревьями, кустами и камышами. Голубой лед считается прочным, белый имеет прочность в два раза меньше, а матово-белый или с желтоватым оттенком является ненадежным.

Родителям настоятельно рекомендуют не отпускать детей на лед для катания на лыжах, санках и коньках без присмотра. В случае возникновения несчастного случая на водном объекте необходимо незамедлительно обратиться по единому номеру 112.