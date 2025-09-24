Замену водопроводных сетей завершат в Богородском округе 30 ноября

Продолжается масштабная работа по замене коммуникаций в Богородском округе. На территории деревни Большое Буньково проводят капитальный ремонт трубопроводов холодного водоснабжения.

В частности, близятся к завершению работы по замене сетей холодного водоснабжения на улице Ленинской. Планируется обновить около 3 тысяч метров труб по нечетной стороне. По состоянию на сегодняшний день объем выполненных работ составляет 67%. Уже началось частичное благоустройство.

В районе расположения Центра образования № 26 работы планируется закончить в срок до 15 октября, с полным восстановлением территории и благоустройством.

По улице Молодежной подлежит замене около 2900 метров труб. Здесь также началось благоустройство в тех местах, где уже проведены работы по перекладке.

На улице Новостройка обновят около 2500 метров трубопровода. Срок окончания работ — 30 ноября 2025. Подрядная организация наращивает темпы работ, выверяет списки абонентов, с которыми заключены договоры на поставку воды.