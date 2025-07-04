Замену участка теплосети завершат в Красной Пойме до сентября

В округе полным ходом идет капитальный ремонт тепловых сетей, призванный обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение для жителей. Масштабные работы развернулись на участке, соединяющем улицы Школьную и Лесную, где старые, изношенные коммуникации будут заменены на новые, современные трубы.

На месте проведения работ задействована специализированная техника: экскаваторы и бульдозеры готовят траншеи для прокладки новых тепловых магистралей. В целях обеспечения безопасности жителей, территория, где ведется капитальный ремонт, огорожена и обозначена предупреждающими знаками.

Данный проект реализуется в рамках областной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Цель программы — комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры Подмосковья, повышение ее надежности и эффективности. Завершение работ запланировано на сентябрь текущего года.

По словам заведующего Краснопоймовским территориальным отделом Михаила Захаренкова, после завершения капитального ремонта теплосетей жители смогут рассчитывать на стабильное и надежное теплоснабжение в течение всего отопительного сезона.