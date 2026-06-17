Замену окон проведут в культурно-досуговом центре Балашихи

Обновление оконных конструкций в культурно‑досуговом центре «Подмосковные вечера» стало одним из наказов жителей в рамках Народной программы. Мероприятие по сбору предложений провели депутат Госдумы Александр Толмачев и депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

Совместно с работниками культуры и активными жителями города были подведены итоги реализации программы за пятилетний период. В рамках мероприятия особое внимание уделили капитальному ремонту учреждений культуры, переоснащению и пополнению материально-технической базы школ искусств и других профильных организаций.

«Вместе с коллегами мы подробно обсудили результаты нашей совместной работы за прошедшие пять лет. Сделано действительно многое. Как один из ярких примеров — недавно после масштабного ремонта свои двери открыл культурно-досуговый центр „Заря“. Будем стараться и в дальнейшем держать высокую планку, чтобы соответствовать ожиданиям наших жителей и создавать комфортные условия для творческого развития», — отметил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

Программные мастерские направлены на формирование Народной программы на ближайшие пять лет. В Балашихе уже собрано более 19 тысяч наказов — они станут основой для дальнейшей работы по развитию территорий, социальной сферы и городской инфраструктуры.