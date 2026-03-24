Замену инженерных сетей проверили в микрорайоне Купавна в Балашихе

Депутат Совета депутатов Балашихи Николай Говричев 24 марта проверил ход модернизации инженерных сетей в микрорайоне Купавна. Строительно-монтажные работы выполнены на 96%.

Общая протяженность ремонтируемых трубопроводов составляет 1100 метров. Сети обеспечивают горячей водой и теплом около 6 тысяч жителей района.

«Состоянию трубопроводной системы городского округа Балашиха уделяется огромное внимание. Здесь, в микрорайоне Купавна, осуществляется первый этап замены трубопроводов. Буквально через пару недель эти работы закончатся и начнется благоустройство прилегающей территории. В будущем будет проведен второй этап работ по замене инженерных сетей», — сказал Николай Говричев.

Модернизацию начали в прошлом году. Работы должны завершиться весной 2026 года. После этого предусмотрено благоустройство территории: восстановление асфальта, обновление плитки и посадка зеленых насаждений.

В Балашихе ведется системная работа по модернизации инженерных сетей в рамках программы развития коммунальной инфраструктуры Московской области. Обновление систем улучшает качество теплоснабжения, снижает количество утечек и сокращает вероятность аварийных ситуаций.