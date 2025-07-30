Замену дорожного полотна начали в микрорайоне Климовск в Подольске

Состояние дорог находится под пристальным вниманием властей муниципалитета. В Климовске на проспекте 50 лет Октября уже завершены подготовительные работы — снят старый асфальт.

Специалисты приступили к укладке нового дорожного покрытия на участке от улицы Циолковского до улицы 8 Марта. Его протяженность составит более 600 метров.

Свежий асфальт появился и на улице Маштакова. На этой неделе работы также продолжатся на улице Циолковского.

Ранее в деревне Матвеевское обустроили подъездные пути к участкам многодетных семей. Проложено почти 8 километров качественного дорожного полотна, укреплены откосы, обустроено надежное основание из песка и щебня, проведено тщательное уплотнение катками.

Дорожные работы в муниципалитете продолжаются. В текущем году в округе обновят 26 муниципальных и 11 региональных дорог.