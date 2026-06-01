Замену аварийных участков трубопровода проведут в Солнечногорске

29 мая специалисты ГУП МО «Солнечногорское ЖКХ» начали проводить замену аварийных участков трубопровода на главной канализационной насосной станции (КНС) на улице Ломоносова в городском округе Солнечногорск. Во время текущего ремонта на объекте обнаружили около 10 повреждений трубопровода, для их устранения на месте работают 10 человек и задействованы две единицы техники.

Особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы системы. Все работы проводятся без отключения водоснабжения. Чтобы избежать перебоев, на станции установили пять резервных насосов производительностью по 450 кубометров каждый и проложили временные рукавные линии.

«Чтобы избежать отключений воды, мы установили пять резервных насосов производительностью по 450 кубометров и проложили временные рукавные линии. Это позволяет нам проводить замену изношенных участков трубопровода, не прекращая подачу ресурса потребителям», — прокомментировал ситуацию и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Никита Иванов.

Ремонтные работы планируют завершить до 7 июня.