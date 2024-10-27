Замену 60 метров теплотрассы проведут в селе Семеновское в Ступине

Первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев посетил с рабочим визитом городской округ Ступино. Вместе с ним в поездке участвовал заместитель министра экономики и финансов Подмосковья Алексей Головинкин.

Совместно с главой муниципалитета Сергеем Мужальских они проверили жилой фонд и котельные на предмет готовности к зимнему сезону, выявив неисправности оборудования и недостатки в содержании.

Кирилл Григорьев отметил, что усиливаются меры по обеспечению готовности систем отопления и жилья к холодам. Он подчеркнул, что специалисты инспекционного состава ежедневно проверяют жилые дома и проблемные зоны, а по итогам проведенного обследования и общения с жителями можно сделать вывод о том, что отопительные объекты находятся в хорошем состоянии.

«В некоторых котельных ведутся работы, однако на подачу отопления это не влияет», — добавил Григорьев.

Особое внимание уделили ситуациям в поселке Михнево, деревне Торбеево и селе Семеновское, где министерство зафиксировало наибольшее количество обращений от местных жителей по различным проблемам.

Сергей Мужальских уточнил, что Семеновское находится под особым контролем, ведь там 16 домов и два социально значимых объекта получают тепло от одной котельной. В ближайшие дни запланирована замена 60 погонных метров теплотрассы, после которой снова проверят состояние всех объектов.

«Далее повторно будет осуществлен обход всех объектов. Их состояние находится на личном контроле», — сообщил Мужальских.