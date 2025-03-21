Замена участка сети водоотведения на улице Гагарина началась в Реутове

В Реутове заменят участок сети водоотведения на улице Гагарина. Подготовительные работы уже завершены. Специалисты приступили к монтажу новых труб с использованием технологии горизонтально-направленного бурения.

Канализация на улице Гагарина эксплуатируется более 60 лет с момента постройки прилегающих многоквартирных домов. За долгие годы система устарела, что приводило к частым засорам.

Специалисты Реутовского водоканала обследовали сети водоотведения и приняли решение заменить старые трубы на более современные и долговечные.

«Реконструкция проводится с использованием технологии горизонтально-направленного бурения, что позволяет минимизировать неудобства для жителей и сохранить целостность прилегающей территории. Подготовительные работы, включая обследование и планирование, уже завершены. Непосредственная замена труб займет ориентировочно сутки, после чего специалисты приступят к восстановлению колодцев и благоустройству территории. Весь процесс, включая завершающие работы, займет около двух недель», — рассказал директор Реутовского водоканала Дмитрий Глабай.

Общая протяженность участка составила 140 метров. Новая канализационная система позволит избежать частых засоров.