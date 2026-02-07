Замена старых труб теплоснабжения началась в Серпухове

В Серпухове началась плановая замена изношенных участков тепловых сетей. Работы проводят специалисты местного филиала «Газпром теплоэнерго МО».
Сейчас рабочие меняют трубы на обратном трубопроводе по улице Юбилейной. После вскрытия старой магистрали подтвердилось, что она полностью выработала свой ресурс и могла выйти из строя в любой момент.
«Мы действуем последовательно. После окончания отопительного сезона летом планируем заменить весь участок вплоть до жилых домов», — сообщил глава округа Алексей Шимко.
Своевременная замена труб помогает избежать аварий зимой, обеспечивает стабильное тепло в домах и повышает надежность всей инфраструктуры. Такие работы — это инвестиции в комфорт и безопасность серпуховичей.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте