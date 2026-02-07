Замена старых труб теплоснабжения началась в Серпухове

Сейчас рабочие меняют трубы на обратном трубопроводе по улице Юбилейной. После вскрытия старой магистрали подтвердилось, что она полностью выработала свой ресурс и могла выйти из строя в любой момент.

«Мы действуем последовательно. После окончания отопительного сезона летом планируем заменить весь участок вплоть до жилых домов», — сообщил глава округа Алексей Шимко.

Своевременная замена труб помогает избежать аварий зимой, обеспечивает стабильное тепло в домах и повышает надежность всей инфраструктуры. Такие работы — это инвестиции в комфорт и безопасность серпуховичей.