Замена асфальта началась в двух дворах в Ленинском округе

В Видном и поселке Володарского заменят асфальт на двух придомовых территориях. Это произойдет благодаря программе комплексного благоустройства.

Комплексное благоустройство в этом году пройдет на семи дворовых территориях в Ленинском городском округе. Так, в ближайшее время стартовали работы по замене асфальта на двух придомовых территориях округа.

«На первом этапе благоустройства по данным адресам отремонтируют асфальтобетонное покрытие, тротуар, парковочные пространства, заменят бортовой камень. Следующим этапом станет модернизация детских игровых площадок в этих дворах», — уточнили в пресс-службе округа.

Также ремонт выполнят в деревне Тарычево, поселке Развилка, городе Видное на проспекте Ленинского Комсомола, на улице Школьной, в ряде домов Северного квартала микрорайона Купелинка, на улице Школьной в Видном. В нескольких локациях работы уже начались.

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