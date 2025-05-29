Заливку железобетонного фундамента стадиона «Спартак» начали в Можайске

В Можайском округе продолжается масштабная реконструкция стадиона «Спартак». Сейчас на строительной площадке выполняется заливка железобетонного фундамента: рабочие монтируют объемный каркас из арматуры, который затем заливают бетоном.

Такое основание рассчитано на значительные многотонные нагрузки, ведь здесь будет построен административно-бытовой комплекс с трибунами на 1562 места. На данный момент работы по устройству фундамента выполнены примерно на 25%.

Также ведутся земляные работы по выравниванию территории. С площадки уже вывезено свыше 12 тысяч кубометров грунта. Эти мероприятия продолжатся и при обустройстве футбольного поля с искусственным покрытием, под которым предусмотрены системы дренажа и обогрева.

Начальник участка Роман Грибалев отметил, что поле будет соответствовать всем необходимым стандартам. Будут проведены работы по выравниванию поверхности, установят четыре осветительные мачты и большое информационное табло.