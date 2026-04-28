Заливку фундамента нового корпуса школы начали в Ивантеевке

Территория строительства ограждена, строительный городок обустроен. Кроме самой пристройки, подрядчик планирует облицевать основное здание школы фасадными панелями. Это придаст не только красивый вид, но и дополнительно утеплит стены.

Новый корпус позволит перераспределить нагрузку с основного здания, и большая часть ребят сможет учиться в первую смену. Для детей и родителей это вопрос повседневного комфорта, для педагогов — возможность работать без перегрузки.

«Для Ивантеевки это действительно важный социальный проект, который около 10 лет ждал своей реализации. Посмотрев площадку и пообщавшись со строителями, можно сказать, что работы идут по запланированному графику. Далее объект будет на контроле, чтобы подрядчик не допускал нарушений и соблюдал сроки», — отметил Сергей Пахомов.