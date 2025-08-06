Зал и бассейн спортшколы «Феникс» отремонтируют в Ликино-Дулеве в 2026 году

Здания спортивного зала и бассейна школы «Феникс» микрорайоне Лиаз давно требовали серьезного обновления. Уже определена подрядная организация, с которой заключили контракт на капитальный ремонт.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт и поставить оборудование, необходимое для дальнейшей деятельности учреждения. Работы планируют завершить в 2026 году.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий сообщил, что на время капитального ремонта занятия в школе прекращаться не будут. Тренировки организуют исходя из требований каждой дисциплины и в зависимости от погодных условий: на стадионе, в тренажерном зале, на базе средней школы № 5, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Южный» и Дворце спорта «Молодежный».

В школе «Феникс» действуют секции по футболу, дзюдо, баскетболу, боксу, плаванию для детей и взрослых.