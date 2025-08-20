Закупочную сессию проведут для предпринимателей Подмосковья в сентябре

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает предпринимателей на закупочную сессию с партнерами из Казахстана. Мероприятие пройдет 9–10 сентября во время официального визита делегации Акимата Алматинской области.

Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, в сессии примут участие более 12 закупщиков из Казахстана. В рамках мероприятия состоятся встречи в формате B2B, где бизнес сможет представить свою продукцию и обсудить условия сотрудничества.

Участвовать могут как компании, которые уже экспортируют, так и те, кто только ищет партнеров в Казахстане. Для этого понадобится подготовить презентацию о своей продукции и компании.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке до 22 августа.