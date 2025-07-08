Закрывающие обзор деревья опилили вдоль дорог в Подмосковье

Вдоль подмосковных дорог прошли масштабные опиловки деревьев, которые закрывали обзор на проезжую часть. Всего специалисты устранили около двух тысяч дефектов.

Как рассказали в областном Минтрансе, на региональных дорогах опилили более 400 деревьев, на муниципальных — еще около 1,6 тысячи.

«Сейчас работы продолжаются в ходе второго этапа, где также выявляются участки, где деревья могут упасть на дорогу во время непогоды и сильного ветра, а также мешают обзору, закрывают знаки и светофоры», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Больше всего работ провели в Мытищах, Шатуре и Одинцове, а также в Орехово-Зуеве, Пушкино и Королеве.

Работы продолжат в течение всего теплого сезона. Они помогут обеспечить комфорт и безопасность на дорогах.