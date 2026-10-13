Закрытие всероссийского форума о музейной педагогике провели в Одинцове

Торжественная церемония закрытия Всероссийского форума «Память жива» состоялась на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот». Событие объединило школьников, наставников и экспертов из 74 регионов страны.

Форум стал частью проекта «Хранители истории» от «ЮНАРМИИ» и Движения Первых. Несколько дней участники погружались в мир музейной педагогики: посещали мастер-классы, дискутировали с экспертами и посетили Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил России.

Ребята презентовали свои проекты, рассказывали о редких экспонатах и методах вовлечения аудитории. Жюри определило 70 победителей, которые получат современное музейное оборудование и подарки от партнеров.

Также были названы лидеры медиаконкурса: музей «Истоки» из Липецкой области, музей школы № 6 из Нижегородской области, музей «Наследие» из Приморского края, музей «Живая память» из Самарской области и музей «Память поколений» из Саратовской области.

Форум организован совместно с Минпросвещения, Минобороны России, обществом «Знание» и Институтом изучения детства, семьи и воспитания.