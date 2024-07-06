Закрытие военно-спортивной игры «Победа» прошло в Подмосковье

Итоги масштабной военно-спортивной игры «Победа» подвели в Московской области. Сильнейшей стала команда из Ярославской области, на втором месте — Вологодская область, на третьем — Нижегородская. Волгоградская область и Красноярский край расположились на четвертой и пятой позициях соответственно.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Валяев, министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, первый замсекретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров и другие посетили церемонию награждения как почетные гости.

От лица Минобороны России к победителям с поздравлением обратился первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-майор Сергей Гусев.

Екатерина Швелидзе также поприветствовала юнармейцев со всей страны. Министр информации и молодежной политики Московской области поздравила участников мероприятия, назвав каждого из них победителем.

Юнармейцев со всей страны поприветствовала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе. Она также поздравила команды, принимавшие участие в мероприятии.

«Приятно наблюдать, как вы развиваетесь с каждым годом, как становитесь сильнее, результативнее, вы настоящий образец для всей молодежи. Гордимся вами!» — подчеркнула Швелидзе.

«Юнармия» Московской области представляет собой одно из самых стремительно развивающих движений в регионе. В настоящий момент оно насчитывает свыше 54 тысяч юнармейцев. Ребята навещают наших ветеранов, ухаживают за памятниками, собирают помощь для Донбасса, а также пишут письма со словами поддержки бойцам СВО.