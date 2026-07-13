Закрытие творческой смены прошло в детском лагере в Черноголовке
Творческая смена в летнем лагере дневного пребывания «Студия семи искусств» подошла к концу. Программа лагеря была насыщенной: дети узнали много нового и весело провели время.
Полезный отдых для ребят был организован автономной некоммерческой организацией «Центр городского развития» при поддержке администрации Черноголовки. Для ребят в течение всей смены проводили театральные и творческие мастер-классы, занятия музыкой и мультипликацией, интересные экскурсии. Каждый день был наполнен живым общением, творческими открытиями и интеллектуальными вызовами.
На закрытии творческой смены ребята подготовили для зрителей два спектакля по мотивам «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского. Юные актеры показали яркие и трогательные истории о жизни обычного школьника Дениса Кораблева.
Зрители увидели постановки «Девочка на шаре» — трогательную историю о первой детской любви и цирковом чуде — и «Белые амадины» — увлекательное приключение на выставке певчих птиц. Постановки получилась легкими, добрыми и мудрыми. Публика была в восторге от живой музыки и декораций.
«Мы выбрали не самые популярные рассказы, но очень глубокие по смыслу. И нам было интересно разобрать их внутри наших занятий — как с актерской стороны, так и с музыкальной. Дети вместе создавали декорации к этим двум спектаклям», — рассказала руководитель «Центра развития культуры» Наталья Махоткина.