Закрытие творческой смены прошло в детском лагере в Черноголовке

Творческая смена в летнем лагере дневного пребывания «Студия семи искусств» подошла к концу. Программа лагеря была насыщенной: дети узнали много нового и весело провели время.

Полезный отдых для ребят был организован автономной некоммерческой организацией «Центр городского развития» при поддержке администрации Черноголовки. Для ребят в течение всей смены проводили театральные и творческие мастер-классы, занятия музыкой и мультипликацией, интересные экскурсии. Каждый день был наполнен живым общением, творческими открытиями и интеллектуальными вызовами.

На закрытии творческой смены ребята подготовили для зрителей два спектакля по мотивам «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского. Юные актеры показали яркие и трогательные истории о жизни обычного школьника Дениса Кораблева.