Закрытие театрального сезона прошло в театре «Камерная сцена» в Лобне

Посмотреть постановку, рассказывающую о забавном соперничестве двух свах, пришли люди самого разного возраста и рода занятия, в том числе семьи участников специальной военной операции. «Ханума» — это классика музыкального театра, которая неизменно находит отклик у любой публики.

Посмотреть постановку, рассказывающую о забавном соперничестве двух свах, пришли люди самого разного возраста и рода занятий, в том числе семьи участников специальной военной операции. «Ханума» — это классика музыкального театра, которая неизменно находит отклик у любой публики.

«Особенно приятно, что сегодня в зале были семьи наших защитников, для которых искусство становится частичкой радости в непростое время», — отметили в театре.

Зрители поделились, что получили от спектакля множество позитивных эмоций. Постановка «Ханума» стала достойным завершением творческого сезона. А уже осенью театр «Камерная сцена» снова будет ждать жителей и гостей города на премьеры и традиционные любимые постановки.

Театр «Камерная сцена», основанный в 1991 году, работает по адресу: Букинское шоссе, 31.