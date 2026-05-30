Закрытие театрального фестиваля прошло в Лобне

29 мая состоялся последний день профессионального блока театрального фестиваля «Русская классика». Зрители смогли увидеть две постановки произведений русской литературы — «Чайку» Чехова и «Шинель» Гоголя в исполнении театров из Вьетнама и Казахстана.

На сцене знакомые тексты русской классики звучали на разных языках. Гости фестиваля и члены жюри с интересом смотрели постановки, отмечая самобытность спектаклей и блистательную игру актеров.

Торжественную церемонию закрытия фестиваля посетила глава городского округа Анна Кротова. Она приветствовала гостей и участников юбилейного XXX фестиваля, а также наградила победителей. Анна Кротова отметила: «Три десятилетия — это история преданности сцене. И сегодня мы с гордостью говорим: фестиваль состоялся как одно из главных культурных событий не только Лобни, но и всего Подмосковья».

Фестиваль «Русская классика» стартовал 10 мая. Зрители смогли увидеть более 40 постановок, а также принять участие в творческой встрече с легендарным режиссером Кареном Шахназаровым.