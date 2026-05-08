Закрытие смены «Орлят России» прошло в центре «Авангард» в Одинцове

Участники смены «Орлята России» прошли весь маршрут в центре «Авангард» Одинцовского округа по дисциплинам, которые они изучали в течение пяти дней. Для ребят из разных уголков Подмосковья итоговое комплексное испытание стало главной проверкой их силы, знаний и командного духа.

На протяжении всей смены курсанты занимались основами начальной военной подготовки. В нее входила первая медицинская помощь, роботехника, военная топография, огневая и тактическая подготовка.

В финальный день ребята смогли пройти как практическую, так и теоретическую часть. Состоялись патриотическая викторина и конкурс талантов — именно в этих состязания х отряды смогли набрать наибольшее число баллов. В решающих испытаниях боролись за звание победителей более 600 выпускников смены.

В конце дня ребята приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти». Они почтили память героев Великой Отечественной войны.