Закрытие сезона состоялось в театре «Камерная сцена» в Лобне

Творческий коллектив отметил завершение 33-го театрального сезона 27 июня. В этот день театр «Камерная сцена» показал зрителям два спектакля.

Утром юные зрители и их родители увидели хорошо знакомую всем историю о добром мальчике и его друге — «Малыш и Карлсон». А вечером при полном аншлаге состоялся спектакль по пьесе Владимира Сологуба «Беда от нежного сердца». Публика тепло встретила комедию о влюбленности и забавных ошибках главного героя.

«Этот сезон подарил нам столько света и эмоций — и здорово, что мы прожили их вместе с вами. Спасибо, что были с нами», — поблагодарили артисты зрителей.

Напомним, в этом сезоне театр «Камерная сцена» был награжден почетным знаком «За труд во имя созидания», а также получил диплом соискателя всероссийской премии «Служение».