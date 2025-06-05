Закрытие сезона прошло в «Хоккейной академии Фетисова» в Домодедове

На праздник пришли глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева и основатель Академии, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Также прошла выставочная игра команд 2015–2016 годов рождения.

«Вячеслав Александрович отдает много сил и эмоций для того, чтобы наши дети не просто учились хоккею, а становились настоящей командой, учились дружить. Для нас честь, что в нашем округе есть Академия вашего имени», — сказала Евгения Хрусталева.

Кроме того, наградили лучших игроков сезона. Все желающие могли пообщаться с легендой хоккея, взять у него автограф и сделать совместное фото.

«Самая крутая хоккейная семья в мире — это здесь, в Домодедове. Здесь дети получают радость, не хотят уходить — это говорит о том, что к ним проявляют колоссальную заботу. А результат пришел — они стали побеждать. Это делает меня абсолютно счастливым», — добавил Вячеслав Фетисов.

Отметим, что в Академии проводят просмотр игроков 2016, 2015, 2014, 2013 и 2012 годов рождения. Они смогут тренироваться здесь под руководством опытных наставников и участвовать в турнирах различного уровня.

Хоккеисты с девяти лет занимаются на безвозмездной основе, а группы начальной подготовки — на льготных условиях. Подробности есть на сайте.