Сегодня 11:50 Закрытие сезона прошло на катке в Центральном парке Лобни

Зимний сезон в Лобне закрыли необычной акцией, которую назвали «Ночной лед». В красочном вечернем шоу приняли участие глава округа Анна Кротова, ее заместители и все те, кто любит скорость, свежий воздух и активный отдых.

Уходящий сезон был насыщенным. Каток в центральном парке на раз принимал прославленных спортсменов. Только грандиозный фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед» под руководством Ильи Авербуха посетили более 7 тысяч зрителей. Одной из участниц шоу стала жительница Лобни Юлия Гуськова. На церемонии закрытия сезона Анна Кротова еще раз поздравила Юлию с успешным выступлением на конкурсе любителей фигурного катания.

«Я пришла на лед из-за своего ребенка, которого хотела поставить на коньки, и сама очень сильно увлеклась. Стала тренироваться, в Лобне как раз открыли прекрасный каток, ледовый дворец, я очень много там тренировалась. Меня там многому научили. В наше время есть большие возможности для фигуристов-любителей. Можно запросто воплотить свои детские мечты. Такой великолепный зимний каток с искусственным льдом — это тоже, конечно, большая возможность», — отметила Юлия Гуськова.

Каток не раз становился центром ледовых баталий, серию которых завершил товарищеский матч по хоккею между сборной Лобни и командой звезд отечественного спорта. В течение всего сезона на ледовой площадке с командой «Красная машина» тренировались юные хоккеисты. И, конечно, каждый день сюда приходили любители покататься, чтобы отдохнуть, развлечься и провести время с пользой для здоровья. На катке для этого есть все необходимое: теплые раздевалки, прокат и уютное кафе.