Закрытие сезона летней творческой лаборатории прошло в Воскресенске

Более двух недель работала в рамках проекта «Лето в Подмосковье» творческая лаборатория «Яркий Я» в Воскресенске. Мероприятие, посвященной закрытию смены, состоялось во Дворце культуры «Юбилейный» 20 июля.

Участники творческой лаборатории устроили настоящий праздник для родителей, продемонстрировав полученные на занятиях навыки.

Ребята учились танцевать, петь и рисовать, примеряли интересные театральные образы, подтягивали английский язык. Кроме того, они расписывали пряники, увлеченно проводили научные эксперименты, сражались в интеллектуальных битвах и, конечно, веселились на пенных дискотеках и в водных баталиях.

За время смены дети раскрылись, обрели уверенность, стали чаще улыбаться, нашли новых друзей и стали по-настоящему дружной командой.