Закрытие сезона фестиваля «Сильные фигуры» пройдет в Дмитрове 4 октября
Заключительный этап фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» пройдет в деревне Курово 4 октября. Участники сыграют в гольф и керлингольф в клубе Dmitrov Golf Resort
В турнирах примут участие олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр, представители органов власти, бизнеса и спортивных федераций.
Фестиваль проводят в России с 2019 года. В его программу входят соревнования по гольфу, керлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам.
За время проведения фестиваля состоялось более 30 этапов. Они собрали участников из более чем 50 стран. Среди постоянных гостей соревнований — олимпийские медалисты, известные спортсмены, политики и представители сферы культуры.
Турнир по гольфу начнется в 10:30, соревнования по керлингольфу — в 14:00.
Мероприятие пройдет в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».