Закрытие сезона фестиваля «Сильные фигуры» пройдет в Дмитрове 4 октября

Заключительный этап фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» пройдет в деревне Курово 4 октября. Участники сыграют в гольф и керлингольф в клубе Dmitrov Golf Resort

В турнирах примут участие олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр, представители органов власти, бизнеса и спортивных федераций.

Фестиваль проводят в России с 2019 года. В его программу входят соревнования по гольфу, керлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам.

За время проведения фестиваля состоялось более 30 этапов. Они собрали участников из более чем 50 стран. Среди постоянных гостей соревнований — олимпийские медалисты, известные спортсмены, политики и представители сферы культуры.

Турнир по гольфу начнется в 10:30, соревнования по керлингольфу — в 14:00.

Мероприятие пройдет в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».