Закрытие мотосезона пройдет в Одинцове 27 сентября

Одинцово на один день превратится в столицу байкеров Подмосковья — на закрытие очередного мотосезона съедутся сотни водителей. Мероприятие состоится в субботу, 27 сентября, на парковке у здания администрации.

Сбор участников и гостей начнется в 11:00 на улице Маршала Неделина. Территория будет полностью отдана во власть двухколесных машин до 13:00 — в это время парковка станет недоступна для автомобилей.

Программа праздника насыщенная — традиционное эффектное построение мотоколонны, дружеское общение байкеров, фотосессии, музыка и сюрпризы от организаторов. Мероприятие из года в год собирает в Одинцове сотни мотоциклистов со всего региона и даже из соседних областей, а также многочисленных зрителей.

Закрытие мотосезона — это не только прощание с теплым временем года, но и отличный повод напомнить всем участникам дорожного движения о важности взаимного уважения на дорогах.