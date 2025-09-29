Закрытие мотосезона-2025 прошло в Одинцове

Прохладная погода не помешала десяткам байкеров из Одинцова собраться на парковке у администрации города, чтобы в последний раз в этом году прокатиться колонной по шоссе. Мотоциклисты официально закрыли сезон в прошедшую субботу.

Байкеров собралось немало — более 50 человек. Место их стоянки напоминало площадку для фестиваля — здесь разместились и легендарные двухколесные, и кастомные спортивные байки, и классические. Мотоциклисты облачились в фирменную экипировку, а на свой транспорт прикрепили флаги округа и мотоклуба.

Закрытие сезона — традиционное событие для экстремалов, поэтому программа из года в год мало чем отличается: байкеры выстраиваются в колонну, общаются, вспоминают яркие события этого лета, проводят инструктаж и отправляются прокатиться по городу. Теперь мотоциклы отправились в гараж, а их владельцы — планировать будущие путешествия.