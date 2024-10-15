Мотопробег в честь закрытия сезона прошел в Дмитрове

На Торговой площади города собралось более 150 байкеров из местных клубов «Ночные Валькирии», «Мотоклуб Дмитров», Night-Life и «Ночные волки», а также гостей из других мотообъединений и активных любителей езды. Сначала состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь».

Затем участники мероприятия проехали по улицам Дмитрова и финишировали на Перемиловской высоте, где также отдали дань памяти погибших героев. В завершение все собрались в парке в Яхроме на рок-концерт, в котором выступили известные группы B.T.R и Flashback.

В этот же день в физкультурно-оздоровительном комплексе «Яхрома» состоялся турнир по боксу и смешанным единоборствам, а также открыли секцию «Волк».

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный поблагодарил байкеров за активную жизненную позицию и постоянную поддержку, которую они оказывают бойцам СВО.

«Наши дмитровские байкеры — дружные, ответственные люди. Они ценят взаимопомощь и

взаимовыручку», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».