Закрытие хоккейного сезона прошло в Зарайске

Торжественная церемония состоялась в Зарайском ледовом спортивном комплексе. Воспитанники секции хоккея с шайбой в этом сезоне стали одними из лучших спортсменов Подмосковья.

Команды из Зарайска принимали участие в официальных соревнованиях, зональных и коммерческих турнирах. Хоккеисты 2015 года рождения стали бронзовыми призерами первенства Московской области среди юношей. А команда спортсменов 2011 года рождения заняла в областном первенстве четвертое место.

Лучшими нападающими в своих возрастных группах по решению Федерации хоккея Московской области признаны Александр Зехов и Даниил Суворов.

На закрытии сезона награды юным хоккеистам вручил глава муниципалитета Виктор Петрущенко. Он также поблагодарил тренеров за работу. Особые слова признательности были сказаны в адрес самого активного болельщика зарайской команды Виктора Чибизова, который не пропустил ни одного матча в этом сезоне.