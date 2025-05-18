Закрытие хоккейного сезона прошло в спортивной школе «Витязь» в Чехове

«Если ко мне как-то грубо на льду относятся, то пацаны стараются заступиться за меня», — сказала Виктория Чумак.

«В этом сезоне мы в открытом первенстве Московской области первое место заняли с одним поражением за сезон. Играли переходные матчи», — уточнил главный тренер команды «Витязь-2011» Дмитрий Аляпкин.

Ребят наградил глава округа Михаил Собакин и поблагодарил тренеров за работу.

«Особые слова благодарности и поздравления выражаю тренерскому составу. Благодаря вашему профессионализму, терпению и вдохновению мы имеем такие высокие результаты. Вы не просто учите держать клюшку и забивать голы, вы формируете характер, воспитываете командный дух и веру в себя. Ваш труд бесценен, а успехи воспитанников — лучшая награда и признание», — подчеркнул глава округа.

Сейчас в хоккейную команду ведется набор воспитанников 2019–2020 годов рождения.