Закрытие хоккейного сезона прошло в спортивной школе «Витязь» в Чехове

Глава городского округа Михаил Собакин наградил лучших спортсменов прошедшего сезона. Ребята заняли призовые места на первенстве Московской области.
Среди лучших команд Московской области — хоккеисты «Витязя» 2011 года рождения.
«В этом сезоне мы в открытом первенстве Московской области первое место заняли с одним поражением за сезон. Играли переходные матчи», — уточнил главный тренер команды «Витязь-2011» Дмитрий Аляпкин.
В команде играет одна девочка. Она успела побывать в составе сборной Подмосковья и России.
«Если ко мне как-то грубо на льду относятся, то пацаны стараются заступиться за меня», — сказала Виктория Чумак.
Ребят наградил глава округа Михаил Собакин и поблагодарил тренеров за работу.
«Особые слова благодарности и поздравления выражаю тренерскому составу. Благодаря вашему профессионализму, терпению и вдохновению мы имеем такие высокие результаты. Вы не просто учите держать клюшку и забивать голы, вы формируете характер, воспитываете командный дух и веру в себя. Ваш труд бесценен, а успехи воспитанников — лучшая награда и признание», — подчеркнул глава округа.
Сейчас в хоккейную команду ведется набор воспитанников 2019–2020 годов рождения.
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