Закрытие хоккейного сезона прошло в Чехове

Сезон для хоккеистов «Витязя» был успешным. Команда 2014 года рождения стала серебряным призером областного первенства по хоккею среди юношей в своей возрастной группе. Хоккеисты 20210 и 2015 года рождения выиграли бронзовые медали первенства региона.

Лучшими бомбардирами первенства Московской области по хоккею стали Илья Самойлов и Илья Юрков, лучшими нападающими — Арсений Галкин и Николай Гринев. Игроки 2017 года рождения получили медали «За волю к победе». Несмотря на малочисленный состав, ребята демонстрировали решимость, не сдавались после поражений и продолжали бороться до конца.