Закрытие хоккейного сезона прошло в Чехове

Фото: 360.ru

Торжественная церемония закрытия хоккейного сезона состоялась в Ледовом дворце. Воспитанников спортивной школы «Витязь» поприветствовал глава округа Михаил Собакин.

Сезон для хоккеистов «Витязя» был успешным. Команда 2014 года рождения стала серебряным призером областного первенства по хоккею среди юношей в своей возрастной группе. Хоккеисты 20210 и 2015 года рождения выиграли бронзовые медали первенства региона.

Лучшими бомбардирами первенства Московской области по хоккею стали Илья Самойлов и Илья Юрков, лучшими нападающими — Арсений Галкин и Николай Гринев.  Игроки 2017 года рождения получили медали «За волю к победе». Несмотря на малочисленный состав, ребята демонстрировали решимость, не сдавались после поражений и продолжали бороться до конца.

Глава Чехова вручил победителям статуэтки, клюшки, медали и грамоты. Михаил Собакин подчеркнул, что успехи спортсменов стали результатом ежедневного труда, работы тренерского состава и поддержки родителей.

Сейчас у хоккеистов начнутся летние каникулы, и будет перерыв в тренировках. Но уже во второй половине июля они уедут на сборы.

Медали на торжественном мероприятии вручили и юным фигуристкам спортивной школы «Витязь». В течение сезона они выступали на фестивалях. За высокие результаты грамотами были награждены Олеся Тулупова и Дарья Матусевич, воспитанницы тренера Елены Таможниковой.

Администрация Чехова уделяет большое внимание развитию спорта в округе.

