Законопроект о строительстве приютов для животных внесли в Мособлдуму | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 16:44 Законопроект о строительстве приютов для животных внесли в Мособлдуму Законопроект о приютах для животных внесли в Мособлдуму Медиасток.рф

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В Московской области действует около 14 частных приютов для бездомных животных и лишь один муниципальный. Депутат Московской областной думы, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду!» Игорь Чистюхин в интервью 360 рассказал, как решить проблему нехватки этих важных объектов, а также как победить бедность в России.

По его словам, приютов для безнадзорных животных в регионе явно недостаточно, а проблема эта существует уже давно. Он убежден, что найдется множество людей, которые хотели бы построить приюты, но проблемы, с которыми они сталкиваются, им кажутся неразрешимыми.

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«На любом сайте любого приюта первое объявление будет с просьбой о помощи. Все частные приюты работают исключительно на личной инициативе. Наша законодательная инициатива касается возможности предоставлять землю под строительство приютов без проведения конкурса», — рассказал Чистюхин.

Он добавил, что Подмосковье предоставляет возможность получить землю под строительство социально-значимых объектов через постановление губернатора, минуя торги, что делает эту процедуру значительно проще и дешевле.

«Такую же инициативу мы хотим распространить на приюты. Я уверен, что все коллеги из всех фракций нас, безусловно, поддержат. Мы постараемся сделать так, чтобы в третьем квартале этот закон приняли», — отметил Чистюхин.

Фракция «Справедливая Россия-За правду!» также работает и над инициативами, призванными снизить бедность россиян.

По словам Чистюхина, цифры официальной статистки занижены.

«Президент совсем недавно потребовал сократить количество бедных граждан. Идеи института Внешэкономбанка совпали с идеями, которые много лет выдвигала наша фракция. ВЭБ предлагает увеличить количество получателей социальной помощи, то есть сделать нашу экономику более социальной. Во-вторых, увеличить количество людей, которые могут получать ежегодную индексацию пенсий, и эта индексация должна превышать рост уровня доходов и зарплат граждан России. Мы тоже об этом говорили, что нужно раз в год индексировать пенсии не только для неработающих пенсионеров, но и для работающих», — пояснил Чистюхин.

Также, по его мнению, уровень прожиточного минимума, установленный в разных субъектах России, не соответствуют современным реалиям.

«Прожить на 18 тысяч невозможно. Мы говорим, что нужно этот уровень привязать к потребительской корзине. Мы предлагали индексировать на уровень примерно 31 тысячи рублей. Я думаю, что сейчас это дело сдвинется с мертвой точки и очередная наша нужная инициатива найдет свое отражение в законодательстве российской федерации», — заключил Чистюхин.

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