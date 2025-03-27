Законность строительства складов вблизи ЖК «Высокие жаворонки» проверят в Одинцове

Жители ЖК «Высокие Жаворонки» обратились в администрацию Одинцова с просьбой проверить обоснованность строительства складского комплекса вблизи дома. От главы округа пришел ответ — застройщика поймали на многочисленных нарушениях. Более того, разрешение на возведение логистического центра никто не выдавал.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов заявил о категорическом несогласии администрации с этой концепцией. Застройщику уже направили официальные замечания с перечнем нарушений: несоответствие генеральному плану и правилам землепользования, неправильный вид разрешенного использования земельного участка, отсутствие проработанной транспортной инфраструктуры, недопустимая близость к жилым домам, что противоречит нормам комфортной среды, невыполнение обязательств по возведению социальных объектов на этой территории.

Глава округа также подчеркнул, что никаких изменений в документы территориального планирования администрация не вносила, разрешение на строительство логистического центра не выдавала. Ситуацию взяли под особый контроль. Администрация гарантирует, что не допустит реализации проекта, который может ухудшить качество жизни местных жителей.